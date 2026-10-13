Senamhi ALERTA sobre descenso de temperaturas en 49 provincias: FRÍO EXTREMO comenzará HOY

Las temperaturas podrían caer hasta -15 °C, afectando a 49 provincias del país, según Senamhi . Se pronostican vientos de 45 km/h y variaciones climáticas según la altitud.

¿El calor se despide? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha anunciado un marcado descenso en las temperaturas que impactará a 49 provincias de ocho regiones desde el 13 hasta el 14 de octubre. Según el pronóstico, los termómetros podrían registrar hasta -15 °C. ¿Está tu región entre las más afectadas? Aquí te proporcionamos todos los detalles relevantes.

Senamhi prevé temperaturas de hasta -15 °C en 49 provincias: consulta las regiones afectadas

El pronóstico indica que las temperaturas más bajas se concentrarán en 49 provincias de la sierra, abarcando ocho regiones del Perú. Además, se espera que haya vientos con velocidades de hasta 45 km/h, condiciones de escasa nubosidad y aumento térmico durante el día. Las siguientes son las áreas que se verán afectadas:

Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.

Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau. Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.

Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro. Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.

Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará. Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.

Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo.

Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo. Tacna: Tacna, Candarave y Tarata.