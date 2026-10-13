Senamhi ALERTA sobre descenso de temperaturas en 49 provincias: FRÍO EXTREMO comenzará HOY

Senamhi ALERTA sobre descenso de temperaturas en 49 provincias: FRÍO EXTREMO comenzará HOYÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿El calor se despide? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha anunciado un marcado descenso en las temperaturas que impactará a 49 provincias de ocho regiones desde el 13 hasta el 14 de octubre. Según el pronóstico, los termómetros podrían registrar hasta -15 °C. ¿Está tu región entre las más afectadas? Aquí te proporcionamos todos los detalles relevantes.
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Senamhi prevé temperaturas de hasta -15 °C en 49 provincias: consulta las regiones afectadas
El pronóstico indica que las temperaturas más bajas se concentrarán en 49 provincias de la sierra, abarcando ocho regiones del Perú. Además, se espera que haya vientos con velocidades de hasta 45 km/h, condiciones de escasa nubosidad y aumento térmico durante el día. Las siguientes son las áreas que se verán afectadas:
- Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.
- Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
- Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
- Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.
- Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.
- Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
- Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo.
- Tacna: Tacna, Candarave y Tarata.
Es importante destacar que las temperaturas previstas pueden variar dependiendo de la altitud en cada área. En las zonas del sur de la sierra, situadas a 4.000 metros sobre el nivel del mar, los mínimos podrían caer hasta -15 °C. Mientras tanto, en la sierra central, a unos 3.500 metros, se estima que los valores oscilarán entre 0 °C y -5 °C.