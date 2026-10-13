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Senamhi ALERTA sobre descenso de temperaturas en 49 provincias: FRÍO EXTREMO comenzará HOY

Las temperaturas podrían caer hasta -15 °C, afectando a 49 provincias del país, según Senamhi. Se pronostican vientos de 45 km/h y variaciones climáticas según la altitud.

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    Senamhi ALERTA sobre descenso de temperaturas en 49 provincias: FRÍO EXTREMO comenzará HOY
    Senamhi alerta por frío extremo
    Senamhi ALERTA sobre descenso de temperaturas en 49 provincias: FRÍO EXTREMO comenzará HOY

    ¿El calor se despide? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha anunciado un marcado descenso en las temperaturas que impactará a 49 provincias de ocho regiones desde el 13 hasta el 14 de octubre. Según el pronóstico, los termómetros podrían registrar hasta -15 °C. ¿Está tu región entre las más afectadas? Aquí te proporcionamos todos los detalles relevantes.

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    Senamhi prevé temperaturas de hasta -15 °C en 49 provincias: consulta las regiones afectadas

    El pronóstico indica que las temperaturas más bajas se concentrarán en 49 provincias de la sierra, abarcando ocho regiones del Perú. Además, se espera que haya vientos con velocidades de hasta 45 km/h, condiciones de escasa nubosidad y aumento térmico durante el día. Las siguientes son las áreas que se verán afectadas:

    • Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.
    • Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
    • Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
    • Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.
    • Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.
    • Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
    • Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo.
    • Tacna: Tacna, Candarave y Tarata.

    Es importante destacar que las temperaturas previstas pueden variar dependiendo de la altitud en cada área. En las zonas del sur de la sierra, situadas a 4.000 metros sobre el nivel del mar, los mínimos podrían caer hasta -15 °C. Mientras tanto, en la sierra central, a unos 3.500 metros, se estima que los valores oscilarán entre 0 °C y -5 °C.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi ALERTA sobre descenso de temperaturas en 49 provincias: FRÍO EXTREMO comenzará HOY
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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