Padres de alumnos podrían recibir DRÁSTICA SANCIÓN ante FISCALÍA si no acuden al llamado del colegio

El Ministerio de Educación propone nuevas regulaciones para fortalecer la disciplina en las escuelas. Padres que ignoren citaciones por faltas graves de sus hijos podrían ser reportados a las autoridades.

En Perú, los padres deberán asumir una mayor responsabilidad ante los problemas de comportamiento de sus hijos en las instituciones educativas. Con la introducción de nuevos lineamientos de disciplina escolar, el Ministerio de Educación (Minedu) busca implementar mecanismos más estrictos para manejar las infracciones graves de los estudiantes, incluyendo acciones contra los tutores que no atiendan los llamados de las escuelas.

Cornelio Gonzáles Torres, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), mencionó en Exitosa que los padres que no cumplan con su deber de acudir al colegio cuando se los requiera por problemas serios de conducta pueden ser denunciados ante el Ministerio Público y las entidades protectoras de menores.

Denuncias a padres por ignorar citaciones escolares

El funcionario resaltó la importancia de la participación de las familias para corregir conductas que alteren la convivencia y seguridad escolar. Insistió en que los padres deben involucrarse directamente si sus hijos incurren en faltas graves.

"Si el padre de familia no se presenta en la institución educativa para atender a su hijo, será denunciado en el Ministerio Público y la Defensoría del Niño y del Adolescente", afirmó Gonzáles Torres.

Además, indicó que, ante una separación escolar, los padres están obligados a gestionar la continuidad educativa de sus hijos en otro colegio.

Sin embargo, estas regulaciones son parte de una propuesta normativa en la fase de recolección de opiniones, por lo que aún no constituyen sanciones de aplicación general.

¿Qué faltas graves busca sancionar el Minedu en las escuelas?

La propuesta incluye 30 indicadores para definir y clasificar las conductas de los estudiantes en leves, graves y muy graves. Entre las mayores preocupaciones figuran amenazas a profesores, venta de sustancias prohibidas, ingreso de objetos peligrosos y agresiones digitales.

Según Gonzáles Torres, se han detectado casos donde docentes y directores enfrentaron amenazas por intentar mantener el orden en sus instituciones.

La norma sugiere que los profesores aborden inicialmente las faltas menores, mientras que los directores y comités traten las más serias.

En situaciones de extrema gravedad, las escuelas deben evaluar el caso en 24 horas y, de ser necesario, notificar a las autoridades competentes.