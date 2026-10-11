Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Minedu CONFIRMA fin de las CLASES ESCOLARES a fines de noviembre en varias regiones por El Niño

Papa León XIV revela que será operado por un nódulo en el pulmón y envía EMOTIVO MENSAJE a los fieles

El Papa León XIV anunció que médicos descubrieron un nódulo en su pulmón y explicó en redes sociales su decisión de operarse.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Papa León XIV revela que será operado por un nódulo en el pulmón y envía EMOTIVO MENSAJE a los fieles
    Mensaje de Papa León XIV
    Papa León XIV revela que será operado por un nódulo en el pulmón y envía EMOTIVO MENSAJE a los fieles

    El Papa León XIV transmitió un mensaje conmovedor este domingo 11 de octubre en su cuenta oficial de X, al anunciar que se someterá a una cirugía para eliminar un nódulo detectado en su pulmón. El máximo líder de la Iglesia católica informó que el nódulo fue identificado durante controles médicos recientes y aprovechó para agradecer el apoyo de los fieles.

    "Queridos, recientemente, en algunos controles médicos, se detectó un nódulo en mi pulmón en una fase muy temprana y bien localizado", declaró el pontífice, quien decidió seguir las indicaciones de los especialistas.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Gobierno entregará BONO de S/300 antes de que termine el año: revisa QUIÉNES recibirán el BENEFICIO y CUÁNDO podrán cobrarlo

    Papa León XIV detalla motivo de su cirugía pulmonar

    El Santo Padre mencionó que los médicos recomendaron una intervención quirúrgica para retirar el nódulo. Además, indicó que el procedimiento está programado.

    "Los médicos creen necesario intervenir. Así que, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo. La operación ya está próxima", afirmó.

    Según Vatican News, la cirugía se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la intervención será en los primeros días de la próxima semana y que la estancia hospitalaria podría durar cerca de una semana.

    El emotivo llamamiento del Papa León XIV antes de su cirugía

    Al concluir su mensaje, León XIV, de 71 años, dirigió unas palabras de agradecimiento a quienes lo acompañan espiritualmente en este proceso.

    Papa León XIV mensaje
    Papa León XIV mensaje

    "Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", expresó el pontífice en su cuenta oficial de X.

    El anuncio coincidió con el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde el papa hizo pública su condición médica.

    SOBRE EL AUTOR:
    Papa León XIV revela que será operado por un nódulo en el pulmón y envía EMOTIVO MENSAJE a los fieles
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Gobierno entregará BONO de S/300 antes de que termine el año: revisa QUIÉNES recibirán el BENEFICIO y CUÁNDO podrán cobrarlo

    Caso Liceo Naval: Difunden QUÉ DIJO la NUEVA VÍCTIMA antes de supuesta agresión por el PRINCIPAL ACUSADO detenido en Maranguita: "Sabemos que estás acá..."

    ¡ATENCIÓN, TRABAJADORES! Segundo pago de la CTS 2026 ya no se depositará hasta el 15 de noviembre: ¿Quiénes podrán retirar y cuándo se hará?

    LO ÚLTIMO | Temblor en Perú HOY DOMINGO 11 de octubre: ¿Dónde fue y cuál es su magnitud, epicentro y profundidad según el IGP?

    ¡ATENCIÓN, PERÚ! IGP advierte DEVASTADOR TERREMOTO de 8.5 en el país y revela DÓNDE sería el EPICENTRO y a qué profundidad

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza