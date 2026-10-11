Papa León XIV revela que será operado por un nódulo en el pulmón y envía EMOTIVO MENSAJE a los fieles

El Papa León XIV anunció que médicos descubrieron un nódulo en su pulmón y explicó en redes sociales su decisión de operarse.

El Papa León XIV transmitió un mensaje conmovedor este domingo 11 de octubre en su cuenta oficial de X, al anunciar que se someterá a una cirugía para eliminar un nódulo detectado en su pulmón. El máximo líder de la Iglesia católica informó que el nódulo fue identificado durante controles médicos recientes y aprovechó para agradecer el apoyo de los fieles.

"Queridos, recientemente, en algunos controles médicos, se detectó un nódulo en mi pulmón en una fase muy temprana y bien localizado", declaró el pontífice, quien decidió seguir las indicaciones de los especialistas.

Papa León XIV detalla motivo de su cirugía pulmonar

El Santo Padre mencionó que los médicos recomendaron una intervención quirúrgica para retirar el nódulo. Además, indicó que el procedimiento está programado.

"Los médicos creen necesario intervenir. Así que, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo. La operación ya está próxima", afirmó.

Según Vatican News, la cirugía se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la intervención será en los primeros días de la próxima semana y que la estancia hospitalaria podría durar cerca de una semana.

El emotivo llamamiento del Papa León XIV antes de su cirugía

Al concluir su mensaje, León XIV, de 71 años, dirigió unas palabras de agradecimiento a quienes lo acompañan espiritualmente en este proceso.

Papa León XIV mensaje

"Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", expresó el pontífice en su cuenta oficial de X.