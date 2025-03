Este proceso brinda a los clientes la oportunidad de tomar medidas antes del cierre definitivo de sus cuentas. Sin embargo, la entidad no ha especificado si notificará individualmente a los titulares afectados.

Marthans explicó que esta medida no es considerada una mala práctica, sino una acción común en la banca global. No obstante, enfatizó la importancia de que las entidades financieras informen a los clientes y sus familias sobre el cierre de cuentas, especialmente cuando el titular ha fallecido.

“La presunción básica es que detrás del no movimiento se ha suscitado un hecho inesperado, como podría ser el fallecimiento del titular de la cuenta. El banco no tiene la obligación de comunicarle a ningún familiar esto, una situación que también tendría que revisarse a nivel reglamentario, ¿No? Porque, por cada cuenta, debería haber una suerte de identificación de potenciales beneficiarios. Y frente al no movimiento de cuenta, debería haber un comunicado para que ellos identifiquen qué ha pasado”, indicó el exsuperintendente de la SBS.