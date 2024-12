¡Confirmado! Aumento del sueldo mínimo llegará antes de Año Nuevo, asegura el MEF: "Con total seguridad"

En declaraciones a RPP Noticias, Arista aseguró que aún no se ha llegado a un acuerdo dentro del Ejecutivo para definir el monto exacto del incremento, aunque adelantó algunos aspectos clave del proceso. Según indicó Maurate anteriormente, el informe final del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) ya ha sido entregado a la presidenta Boluarte, quien deberá firmar el decreto que implementará este aumento, dos años después del último ajuste.

“Yo me auno a lo que dijo el ministro de Trabajo, [el aumento del sueldo mínimo se publicará] en estos días, pero todavía no se ha definido una cifra”, afirmó Arista. Este compromiso también había sido mencionado por Boluarte en su discurso del 28 de julio, donde prometió que la medida se concretaría antes de finalizar el año. Sin embargo, con solo días restantes del 2024, la decisión aún no se ha materializado.