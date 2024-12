¿El martes 10 de diciembre ha sido declarado día no laborable a nivel nacional? Esto dice El Peruano

Tras el feriado largo por la Batalla de Ayacucho y la Inmaculada Concepción, muchos peruanos se preguntan si el martes 10 de diciembre será feriado o día no laborable. Sin embargo, de acuerdo con el calendario oficial publicado en el Diario El Peruano, esta fecha no ha sido declarada como feriado ni día no laborable a nivel nacional.