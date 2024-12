Aunque el Ministerio de Educación aún no ha emitido un comunicado oficial, fuentes de La República aseguran que no habrá clases en los colegios públicos. Esto se debe a que la medida incluye a todo el personal de instituciones educativas públicas, quienes están bajo el sistema gubernamental. Por su parte, las instituciones privadas decidirán de manera independiente si acatan o no este día no laborable.