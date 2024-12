Concurso para encontrar al joven doble de Jaime Bayly se vuelve viral: ¡El ganador sorprende y lo confunden con Federico Salazar!

El concurso, que buscaba rendir homenaje al autor de No se lo digas a nadie, no pasó desapercibido. La convocatoria despertó gran interés no solo entre los vecinos de la zona, sino también entre los fanáticos del periodista, quienes compartieron imágenes y videos del evento a través de las redes sociales como X y TikTok. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue solo la idea en sí, sino el resultado final del certamen, el cual se volvió viral en cuestión de horas.