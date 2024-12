Un hombre, de quien se desconoce su identidad, amenazó a una controladora del Metropolitano por bajarlo del bus, ya que no había pagado su pasaje para ingresar a la unidad.

Según se logra escuchar, el hombre no niega la afirmación de que no había pagado el pasaje, y en lugar de asistir a cancelar, realiza otra propuesta, la cual no acepta la trabajadora.