Ante esta situación, surge una pregunta frecuente entre los contribuyentes: ¿puede la municipalidad embargar una vivienda si no se está al día con este impuesto? En esta nota resolveremos esta duda.

La municipalidad no puede tomar posesión inmediata de tu propiedad por falta de pago del impuesto predial. No obstante, si la deuda persiste, se puede iniciar un procedimiento de cobranza coactiva. Este proceso comienza con notificaciones y solicitudes de pago por parte de la municipalidad. Si el contribuyente no responde, se emite una ordenanza coactiva que exige el pago en un plazo de siete días.