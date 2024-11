“Ese día que desaparece, ese día yo conversé con ella a las 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde y me dice: ‘Ma, yo tengo acá en mi celular, que me mandó y me dice: Mamita, te estoy mandando 500 soles, ese era lo último que yo conversé”, confesó mientras se quebraba en llanto.

“Yo como madre todo le daba a ella y ella me decía: ‘Mamita, así como tú has hecho para mí, ahora ya a mí me toca hacerte. Ella era la que me celebraba mi cumpleaños, ahora de mi hijita la última va a cumplir 15 años el 17 de mayo y le ha prometido hacer sus quince años. De ella, el 7 de abril es su cumpleaños, me ha prometido viajar para ir a Juliaca, Puno, por esos sitios nos íbamos a ir, todo eso habíamos conversado, planeado. Este asesino me quitó a mi hija, que ahora nunca más voy a volver a ver, como madre me siento destrozada. ¿Por qué la justicia nos ha hecho estas cosas?”, añadió.