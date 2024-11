¡Phillip Butters y Beto Ortiz se enfrentan sin piedad en TV nacional!: Mira la pelea en vivo

Butters no tardó en reaccionar a las palabras de Ortiz. En un tono irónico y con su característico estilo directo, el conductor afirmó: "Yo a Beto Ortiz le he matado el hambre un montón de veces. No una, sino varias veces, pero que me quiera meter a mí en sus cochinadas de Zamir Villaverde, yo no tengo nada que ver".