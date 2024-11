¿Mañana habrá paro nacional? Esto dijeron transportistas para el miércoles: AQUÍ los puntos de concentración

Sin embargo, aclararon que esta decisión no implica que dejen de exigir mejoras en temas de seguridad. “A la opinión pública, se le hace saber que el no participar del paro no significa que ya no exijamos al Gobierno continuar con la lucha contra la inseguridad que nos agobia, pero sabremos exigir nuestros derechos en el momento oportuno”, expresaron en un comunicado.