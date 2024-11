El can, quien vivía pacíficamente en los alrededores y era guardián de la Dirección Regional de Salud (Diresa) , no logró sobrevivir al fuerte impacto que recibió. Pero lo indignante terminó siendo la reacción del sujeto al fatídico hecho.

"El chofer de la ambulancia de SAMU, Jesús Arias Ordóñez, lo asesinó sin piedad, no le importó, se burló y se empezó a reír. No contento con eso, no lo auxilió y se fue de lo más tranquilo. Él nunca quiso a los perros de Diresa, los botaba", indicaron.