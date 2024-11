Fue el presunto hacker quien publicó los mensajes que sostuvo con los directivos. En ellos, se puede leer que exigía el pago de 4 millones de dólares para revertir la vulnerabilidad que generó en su sistema y para no vender la información que obtuvo.

En un primer momento, en la entidad bancaria evaluaron la posibilidad de ejecutar el pago, pero rebatieron el monto. No obstante, en un siguiente correo le informaron que no cederían a sus presiones y que, por lo tanto, no le pagarían nada.