Arquero de Los Chankas anuncia su retiro del fútbol antes de partido contra Universitario

Aunque Daniel Ferreyra planea retirarse del fútbol este domingo, el arquero no ha confirmado si estará en el arco debido a una lesión que arrastra desde el partido contra Sport Huancayo en la jornada 12. "Ya tomé la decisión de retirarme. No sé si atajaré, creo que no, así que me retiraré alentando a los chicos", comentó el portero argentino, dejando entrever que su despedida podría ser desde el banco mientras apoya a su equipo.