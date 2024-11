Además de no tener las licencias de su contenido, es decir, todas las películas, series y programas en vivo que brinda son replicadas de otras plataformas legales como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Max, etc, Magis TV no tiene un respaldo de seguridad. Por ese motivo, varios países, como Ecuador y Argentina, no han tardado en bloquear su señal en todo el territorio.