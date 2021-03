Arequipa: sujeto que violó y embarazó a su hijastra es sentenciado a cadena perpetua

En Arequipa, un hombre de 50 años de edad fue sentenciado a cadena perpetua por el Poder Judicial tras ser hallado culpable de haber violado y embarazado a su hijastra de 13 años. Se trata de Asto Zapata, quien abusó de la menor durante tres años consecutivos.

Según la información de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, Asto Zapata simulaba irse a trabajar desde muy temprano, saliendo de la vivienda y coincidiendo con el horario de la madre; sin embargo, este regresaba para abusar de la menor aprovechando que la agraviada se quedaba sola al cuidado de sus hermanos.

El sujeto abusó de la menor en reiteradas ocasiones entre los años 2016 y 2018, cuando en ese entonces la víctima tenía 12 años. Actualmente, la menor tiene 13 años y tiene un hijo de su agresor.

Tras la denuncia y una serie de pruebas presentadas en el juicio como: información del médico legista, prueba de ADN, entres otros; el Juzgado Penal Colegiado de Arequipa, Sub Especializado en Delitos contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, determinó la culpabilidad de Asto Zapata, quien deberá pagar cadena perpetua por el delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de violación en agravio de su hijastra.

El sentenciado se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Penal de Socabaya, asimismo, deberá pagar una reparación civil a la agraviada por la suma de 30 mil soles y 200 soles mensuales como pensión alimenticia para su menor hijo.

¿Cómo actuar ante un caso de violación sexual infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

¿Cómo denunciar una violación sexual en Perú?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.