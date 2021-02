Martín Vizcarra: Vidente 'Hayimy' habría ingresado irregularmente 20 veces a Palacio

El conocido vidente Hayimy Aleman Herrera, popularmente llamado solo como "Hayimy" habría ingresado irregularmente cerca de 20 veces a Palacio de Gobierno para servir como "guía espiritual" del expresidente Martín Vizcarra y lo habría asesorado en algunas decisiones desde antes que asumiera su cargo como jefe de Estado.

De acuerdo al adelanto del libro "El perfil del lagarto" del periodista Carlos Paredes, el exmandatario habría conocido al famoso vidente cuando coincidieron en un vuelo con destino a la región Tacna, cuando renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el caso Chincheros.

En aquella ocasión, Hayimy le vaticinó con total seguridad que retornaría al país luego de ser enviado como embajador en Canadá, pero como presidente de la República.

"Usted regresará para ser presidente del Perú. El señor PPK (Pedro Pablo Kuczynski) tendrá muchos problemas, dará un paso al costado", le confirmó Aleman Herrera en casa de Vizcarra, según señala la obra del periodista.

Desde aquella ocasión, el libro menciona que Hayimy entró cerca de 20 veces a Palacio de Gobierno (dos veces en pandemia) de manera irregular desde que Vizcarra Cornejo asumió el poder, luego de conocer que no había registro de sus ingresos por pedido expreso del entonces mandatario.

Sin embargo; sus visitas no eran indiferentes "para los demás asesores, miembros de seguridad, mayordomos, secretarias y funcionarios que a diario circulaban por la casa de Pizarro", señala el escrito. En dichas reuniones, el esotérico lo guiaba en la toma de algunas decisiones en su Gobierno, además de consultarle sobre la lealtad de quienes lo rodeaban.

Al ser consultado por el periodista Paredes, Hayimi habría aceptado temerosamente haber mantenido contacto con Martín Vizcarra, pero que no lo hacía como asesor, sino como guía espiritual. No obstante, aceptó haberle aconsejado cerrar el Parlamento Nacional en 2018 y que no tuviera temor porque "la gente estaría con él".

Hayimi también predijo las traiciones

Además de ello, también le habría predicho que iba a ser traicionado por su entorno más cercano y que todas eran mujeres (caso Miriam Morales y Karem Roca). Igualmente, le habría aconsejado que no le de más cabida a Richard Cisneros, debido a que este habría estado usando indebidamente su nombre, pero "el presidente no me hizo caso".

Finamente, Hayimi no habría querido revelar si Martín Vizcarra le pagaba por asesorarlo y hacerle "ceremonias de limpia y florecimiento en su despacho presidencial", pero, de acuerdo al periodista de investigación, "en una conversación privada con amigos de la radio (Exitosa) donde tenía su programa, después de reiterar que nunca le había pedido nada a Vizcarra, ni favores, ni dinero, aceptó que el presidente, por iniciativa propia, le entregaba un sobre en la mano cada vez que se despedían al final de su visita".