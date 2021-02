Pareja tiene 11 hijos y quiere tener 89 más para ser la familia más grande del mundo

Christina Ozturk tiene 23 años y su esposo, el empresario Galip Ozturk, de 56 años, desean tener la familia más grande del mundo.

La feliz pareja rusa desea tener 100 bebés. “En este momento, tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado”, declaró la joven al medio Newsflash.

“No sé cuántos serán eventualmente, pero ciertamente no planeamos detenernos en 11. Simplemente no estamos listos para hablar sobre el número final. Todo tiene su tiempo”, detalló a The Sun.

Christina también señaló que desea tener sus 100 hijos, por gestación subrogada, para cuando tenga 30 años. Es decir, según su deseo, ella tendría que tener 12 hijos cada año durante los próximos siete años.

En la ciudad costera de Batumi, en Georgia, lugar donde vive la familia, es legal el vientre subrogado y las madres sustitutas cobran alrededor de 9.700 dólares.

¿Cómo surgió las ganas de tener 100 hijos?

Christina, nacida en Moscú, era madre soltera cuando se fue de vacaciones a Batumi y conoció a su actual esposo Galip, un magnate de las propiedades y el transporte originario de Turquía.

Luego de tener 10 bebés nacidos por gestación subrogada, la pareja convirtió el proceso de tener hijos en un arte.

La asesoría y el papeleo legal son esenciales para las madres sustitutas, que llevan a los bebés que son genéticamente los hijos biológicos de Christina y Galip.

“La clínica de Batumi nos elige a las madres sustitutas y asume toda la responsabilidad del proceso. No conocemos personalmente a las madres sustitutas ni tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo”, precisó.

Pero a Christina le gusta tener control sobre lo que comen, por lo que elabora planes de dieta y nutrición para las madres sustitutas embarazadas.

La pareja puede hacer realidad su sueño de crear la familia más grande del mundo, aunque incluso tener cinco bebés a través de una madre sustituta cada año, les llevaría casi 20 años alcanzar su objetivo.