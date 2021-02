5 mitos del amor romántico para repensar

Desde muy pequeñas hemos escuchado que frases como: "ya encontrarás a tu otra mitad para que seas feliz"; "si no te cela, entonces no te ama"; "si me dejas, me mato" o "si lo amas, entonces lucha por él".

Estas frases lo único que han hecho es pintarnos el amor de una errónea y ya es tiempo de cambiarlas.

A través de su cuenta de Instagram, el blog 'Emma y yo' (@emmayyoperu) hizo una reflexión sobre las frases que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y nos hizo repensar.

La media naranja

No somos mitades esperando ser completadas. No hay UNA sola persona que sea parte de nuestro destino. Una puede enamorarse varias veces en la vida y todos esos sentimientos son igualmente válidos.

Si tenemos en mente el "alma gemela" y que cada relación tiene que ser para siempre, cuando terminen se sentirán como fracaso.

Mejor es ver las relaciones como lo que son y que duren lo que tengan que durar (meses, años, décadas). Si las relaciones acaban no es porque fracasaron, es solo que ya cumplieron su tiempo. Agradécelas, aprende de ellas y sigue adelante.

Te celo porque te amo

Los celos muestran posesividad, necesidad de control, desconfianza, miedo a la pérdida y el rechazo, baja autoestima.

No es sano sentir celos, ni estar con alguien que te cela. Las relaciones sanas se basan en la confianza. Si hay confianza y buena comunicación, no hay celos.

No puedo vivir sin ti

De hecho sí puedes. Primero que nada, aunque las separaciones duelan, hay que tener claro que NADIE MUERE DE AMOR.

Con las rupturas no lloras por la persona que se va, llora por ti, porque te quedaste sola y sientes que has "fracasado" en algo que la sociedad nos dice que es indispensable para estar "completos".

Si nos damos cuenta de esto, la otra persona pierde importancia.

Aprovechemos esos momentos para crecer. Ver qué queremos de nuestras futuras relaciones, qué aprendimos de la que terminó. Al final siempre puede llegar alguien más con quien compartir y que te haga sentir feliz.

Hay que luchar por amor

Relaciones a largo plazo requieren trabajo. Confianza, comunicación, respeto mutuo, honestidad, mucha paciencia. El amor, una vez que se acaba el enamoramiento, es una decisión.

Alguna vez debes haber escuchado que "las relaciones de antes eran más duraderas" ... bueno, eso muchas veces fue a costa de las mujeres que sacrificaban su vida entera y su integridad por "el bien de la familia".

Si bien hay que ponerle ganas para que una relación dure, nunca debería requerir sacrificio, humillaciones, aguantar golpes o malos tratos de NINGÚN tipo.

Quien bien te quiere, te hará llorar

¿Pareja que no discute no se quiere? ¿Discutir es malo? Discutimos para expresar nuestras diferentes opiniones y sentires, así nos conocemos más a nosotras mismas y a nuestras parejas. Pero discutir JAMÁS debería degenerar en una agresión física o psicológica. Las diferencias JAMÁS justifican las violencia.

Las relaciones más sanas son las que llegan a manejar bien las discusiones. Comunicación, honestidad, respeto siempre.

No se maltrata a la gente que quieres. La gente que te quiere no te maltrata.

Mereces que te amen bonito. Que no te hagan creer que eres difícil de amor.