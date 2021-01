Chile: el testimonio de una mujer con COVID-19 que se grabó desde la UCI

"Esto es entrar y salir del infierno cada dos segundos", se le oye decir a Olinda Vera, de 56 años, una peluquera de Chile, quien decidió grabarse desde el área UCI de un hospital y mostrarle al mundo lo que es padecer de los terribles síntomas de la Covid-19.

La paciente lleva 14 días en la UCI con oxígeno luchando contra el COVID-19. Ella, con gran dificultad para poder hablar, pudo usar su teléfono celular para grabarse y pidió a los medios hacer pública su situación.

"Este vídeo no es para darle lástima a nadie, es para que tomen conciencia. Si supieran un minuto lo que estar aquí, no andarían celebrándole fiestas al gato. No andarían celebrándole fiestas a nadie", se le oye decir a Olinda.

Asimismo, detalla que, ante la cantidad de personas con esta enfermedad, el personal médico no se abastece para atender a todos los pacientes. "Esto está reventando", señaló.

"Un irresponsable me contagió"

Pricilla Cannesa, nuera de Olinda, indicó para el medio chileno 24horas, que no comprende cómo su suegra logró contraer la enfermedad, pues asegura que su familia permanece en cuarentena desde marzo 2020, debido a que en la vivienda hay un bebé que sufre de daños neurológicos, entre otras patologías. "Por nada del mundo debe contraer este bicho", detalló.

"Yo no fui irresponsable. Otro irresponsable me contagió, porque alguien pasó por mi lado sin traer mascarilla. Alguien tosió a lado mío. Soy una persona súper cuidadosa, sin embargo, estoy aquí", lamentó Olinda desde el área UCI.

Olinda asegura que todo inició cuando contrajo un resfrío, a los pocos días sintió que ya no podía respirar, por lo que tuvo que ser ingresada a un nosocomio de emergencia.