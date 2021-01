Anciana le rezó por años a una pulsera de RBD: pensó que eran santos

En redes sociales, una historia cotidiana y llena de inocencia ha circulado en las últimas horas. Se trata de una mujer de la tercer edad que terminó por convertirse en tendencia en Twitter, desde donde miles compartieron su divertida historia.

Y es que un joven de México contó que se llevó una gran e inesperada sorpresa al descubrir que su abuelita le había estado rezando por años a una pulsera un poco particular.

La adulta mayor creía que le rendía culto a imágenes de santos y vírgenes; sin embargo, no se había percatado que la pulsera que tenía llevaba las fotografías de los integrantes de la banda mexicana RBD.

"Me fijo en la pulsera de mi abuela y le pregunto de qué es. Me dice que de santos y vírgenes, que la tiene hace años. Me estoy muriendo de risa", comenta el tuit de Facundo Moreno, el nieto.

Debido a la anécdota algo inesperada, miles de usuarios de Twitter, Facebook y otras redes sociales no dudaron en compartir la publicación del joven hasta convertirlo en viral.

Cabe mencionar que esta anécdota se llevó a cabo hace un año, sin embargo, ha vuelto a viralizarse en redes sociales debido a la inocencia de la adulta mayor.