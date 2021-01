SJL: Jóven lleva desaparecida un mes y familia teme que haya sido víctima de trata de personas

Perpetua Muñoz Poma es una madre desesperada que pide que le ayuden a encontrar a su hija de 21 años con habilidades diferentes que lleva más de un mes desaparecida.

Luz Marcel de la Cruz Muñoz desapareció de su casa el pasado 7 de diciembre y su madre, tras presentar la denuncia en la comisaría 10 de octubre en San Juan de Lurigancho, lleva buscándola desde entonces en varios distritos de la capital, principalmente, en el Centro de Lima, ya que era la zona que más frecuentaba Marcela.

En su búsqueda por el Centro de Lima, le han asegurado a Perpetua haber visto a su hija con un hombre que se dedicaría a la trata de personas.

Una de las hermanas de la joven desaparecida afirma haber visto a su hermana comunicarse por redes sociales con un sujeto, por lo que su madre solicita a las autoridades el levantamiento de las comunicaciones de Luz Marcel. “Ella tenía un celular y una laptop con el que hacía sus tareas. Quiero saber con quien se comunicó mi hija unas horas antes"

La madre también contó que esta persona le habría ofrecido comida y propuesto viajar. "Le estaba diciendo vámonos de viaje, le rogaba y mi hija nunca aceptó. Le insistía para que se vayan a Huancayo".

Perpetua Muñoz, en su desesperación ha ofrecido una recompensa de S/ 2 000 soles a quien le de el paradero de su hija desaparecida.

Asimismo, pide ayuda al Ministerio de la Mujer y solicita que el personal policial actúe con celeridad. "Me dicen, no es el único caso el de su hija, por eso yo me siento abandonada", finalizó.

Si tiene algún dato que ayude a encontrar a Luz Marcel, puede comunicarse con la familia a través de los siguientes números telefónicos: 991506799 o al 921609621.

Con información de María Pía Ponce/ URPI-GLR