Comas: madre arriesga su vida para salvar a su hija de un asalto

La delincuencia continúa al acecho generando pánico en la población peruana. Esta vez, una madre de familia arriesgó su vida para salvar a su hija de un delincuente, quien junto a su cómplice que manejaba una mototaxi, intentó robarle su celular en el jirón Tungasuca, en el distrito de Comas.

Cámaras de seguridad lograron registrar a los malhechores cuando tumbaron a su víctima para querer quitarle su pertenencia. La madre, al ver esta escena, no dudó en correr para salvar a su hija, y recibió el impacto de la parte trasera del vehículo.

“Cuando corro donde mi hijita, ahí es cuando he cruzado en medio de la pista para evitar que la moto se lleve el celular de mi hija. He querido rajar la moto, no sé, fue por la impotencia y ahí es donde me caí”, contó la mujer en América Noticias.

La progenitora también recibió un fuerte golpe al caer en medio de la pista, sin embargo, la señora se paró y persiguió a los delincuentes, quienes lograron escapar.

Esta vez, los delincuentes no lograron cometer el robo debido a los gritos de alerta de la madre; sin embargo, no cabe duda que la vida de ambas mujeres se puso en riesgo.

Vecinos de la zona afirman que los robos son constantes y piden seguridad ciudadana por parte de la Policía y Serenazgo para vivir con más tranquilidad, sin el medio de ser asaltado al salir a las calles.