La Libertad: abusan sexualmente y asesinan a niña de 3 años

En Trujillo, el hallazgo de los restos de una niña de apenas 3 años con signos de violencia sexual ha conmocionado a la población del distrito de Moche.

El último viernes, un grupo de agricultores hallaron el cuerpo sin vida de la menor de edad en una acequia del río Moche. Su presunto agresor intentó escapar de la Justicia.

Personal policial realizó las pesquisas y dieron con el paradero de Elman Elder Liñán Barreto (20), quien es hermano del padrastro de la menor y principal sospechoso de violar y luego asesinar a la pequeña de 3 años. Él fue detenido cuando se encontraba escondido en un pozo de agua de más de 6 metros de profundidad.

Macabro hallazgo

Aníbal Liñán Barreto, padrastro de la menor de 3 años, contó como encontraron el cuerpo de la menor. Además, pidió justicia para la menor, así el culpable sea su hermano Elman Elder Liñán Barreto.

“Cuando desapareció (la niña), empezamos a buscarla. Luego, bajamos por el río y encontré a la niña boca abajo. Luego, llamé a su mamá”, indicó.

“Pido justicia, por esta maldad que han hecho. La niña tenía un futuro por delante”, agregó.

Agentes de la PNP vienen investigando el caso. Intentan descifrar si el principal sospechoso actúo solo o con otros cómplices. El llamado “El Monstruo de Moche” fue conducido a la dependencia policial bajo medidas de seguridad y así evitar que sea agredido por los familiares de la menor.

¿Cómo actuar ante un caso de violación sexual infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.