Trata de personas: Menor de 15 años fue raptada y esclavizada sexualmente en Chorrillos

Una adolescente de 15 años fue víctima de secuestro, violación y esclavitud sexual durante dos semanas en Chorrillos. La menor había sido reportada como desaparecida ante la Policía Nacional del Perú (PNP); sin embargo, no dieron con su paradero. Era un caso de trata de personas (TdP), pero esto solo se supo después de que logró huir de sus captores.

Menor fue secuestrada, no estaba desaparecida

En una típica salida de compras junto a su padre, la menor se separó unos minutos por curiosear entre las chucherías del mercado Jorge Chávez en Surco. Tras esa distracción, lo perdió de vista y decidió ir a buscarlo. Fue en ese instante que la interceptaron con un arma para secuestrarla.

Al percatarse, el papá de la adolescente la buscó por todas partes sin ubicarla. Regresó sus pasos incluso por lugares que sabía frecuentar la menor, en Surco, Chorrillos y Barranco. Ya sin suerte, decidió acudir a la comisaría del distrito para reportar la desaparición. La familia realizó la denuncia, se activaron los protocolos, pero, lamentablemente, no dieron con su paradero.

La menor había sido trasladada a casa de Guillermo Cuya Ticse, el presunto tratante, conocido también como ‘Cuchi cuchi bun bun’. La adolescente relacionaba a este sujeto con una amiga suya de tan solo 14 años. En ese momento, entendió que algo malo estaba sucediendo y que ella no era la única víctima.

Fue encerrada y abusada por el perpetrador. Posteriormente, por diferentes sujetos que llegaban al lugar que también hacía las veces de cantina clandestina. Tras 14 días, logró escapar de sus captores. Aprovechó un descuido de estos, salió por una ventana y corrió hasta dar con un teléfono público desde donde llamó a su padre, a quien le pidió que la rescatara.

Estado del proceso y otra víctima inubicable

Actualmente, Guillermo Cuya Ticse está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Lima (Fistrap). Se ha solicitado prisión preventiva por 9 meses para continuar con el proceso penal que corresponde, considerando que tiene antecedentes por violencia familiar y hurto agravado.

Como mencionamos anteriormente, existe una segunda menor que también habría sido víctima de TdP con fines de explotación sexual en manos del mismo perpetrador. Se trata de una pequeña de 14 años, quien a pesar de haber sido identificada, hasta donde se conoce, no ha sido ubicada por la PNP. Es importante señalar esto debido a que en casos de desapariciones, el tiempo es determinante en la búsqueda de la víctima.

Asimismo, es necesario precisar que en un país como el nuestro, las mujeres, y especialmente las niñas, no desaparecen, las desaparecen. Por ello, encontrarlas debe ser una prioridad a resolverse con acciones y no como, en la mayoría de casos, con un reporte compartido en redes sociales.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.

¿Cómo actuar ante un caso de violación sexual infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

Con información de: La República.