Partido Morado no apoyará candidatura de Martín Vizcarra al Congreso

Las intenciones del expresidente del Perú, Martín Vizcarra, de conseguir una curul en el próximo Congreso de la República tras las elecciones generales 2021 no han caído del todo bien en la política peruana, sobre todo entre los actuales parlamentarios.

Una de las primeras bancadas en manifestarse en contra fue la del Partido Morado. Daniel Olivares, su vocero, manifestó que no mantienen diálogos con Vizcarra debido a que cuenta con investigaciones pendientes.

“[Martín Vizcarra] no ha conversado con nosotros (Partido Morado). No hay ninguna posibilidad [de que postule con el Partido Morado]. Yo no aceptaría. Me parece que es un error del expresidente Vizcarra entrar al Congreso. Cuando tiene investigaciones pendientes”, precisó en Radio Exitosa.

Asimismo, Olivares precisó que ese nuevo rumbo político para el exmandatario iría contra su discurso dicho con anterioridad, cuando criticaba la labor de los congresistas. Para el vocero del Partido Morado, no es posible volver a las viejas formas en la política ‘que tanto daño hacen’.

Por otro lado, Daniel Olivares se refirió del actuar de otro expresidente: Manuel Merino. El congresista calificó de "alucinante" que Merino solicitara el retiro de la plancha presidencial de esta agrupación política pese a que todavía no ha respondido "por los hechos de violencia" ocurridos en su breve gestión.

"Que la exhortación venga de alguien que ha sido responsable o que ha liderado la peor crisis política de los últimos años me parece alucinante. Creo que primero tiene que allanarse a las investigaciones y a responder por los hechos de violencia ocurridos en estos días antes de venir a exhortarle a otras personas", señaló.