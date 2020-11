Miembro de la Marina denuncia que robaron sus ahorros tras activar token digital

El técnico infante de la Marina de Guerra del Perú, Oswaldo Ventura, denunció el presunto robo sistemático ocurrido el pasado 18 de noviembre luego de acudir a una agencia del BCP ubicado en el jirón Ocoña en el distrito de Cercado de Lima para activar su token digital, minutos después le llegó un mensaje de la transacción por un monto de s/1,599.

"Yo me dirigí a plataforma y me atendió una señorita para activar mi token digital, se demoró un promedio de 10 a 15 minutos y durante la atención ella iba manipulando su celular", dijo Ventura a La República.

"Al término del largo rato me comunica que ya se activó mi token, acto seguido retiro 100 soles del banco y me retiro a mi casa. A las 3:30 p.m. el BCP me reporta que hice una operación en el Banco Saga Falabella de s/1,599", añadió.

Durante el día, Ventura realizó la denuncia policial y el reclamo correspondiente. La entidad financiera compartió un comunicado indicando la devolución del monto sustraído, sin embargo, no obtuvo ninguna explicación sobre el terrible hecho.

"Todas las sospechas en contra de la señorita porque ella es la única que me atendió en el banco y el banco no ha pronunciado quién es el responsable, quién hizo esa operación", remarcó el miembro de la Marina.

Video de la entrevista completa a Oswaldo Ventura