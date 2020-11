¿Dónde está Luis Araujo?: Joven desaparecido tras asistir a segunda marcha nacional

El llanto de la madre de Luis Fernando Araujo congoja a miles de peruanos, ya que desde el último sábado está no habido tras acudir a la segunda marcha nacional en contra de la corrupción que aqueja a nuestro país.

Durante el programa de Latina, la madre del joven se mostró muy dolida y preocupada por no tener más información de su hijo, quien como miles de jóvenes salieron a levantar su voz de protesta contra el golpe de Estado que dio Manuel Merino.

"No sé nada de mi hijo, por favor entréguenmelo. Nadie, ni una autoridad se ha comunicado conmigo y no por ser humilde, me no me van a escuchar", expresa la mamá de Luis Fernando Araujo.

Recordemos que el saldo de los desaparecidos fue de 41 personas, quiénes poco a poco durante estos días, han ido apareciendo. Sin embargo, en la lista que envió la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, solo faltan dos jóvenes incluyendo a Luis Fernando Araujo.

Todos los peruanos, esperamos saber el paradero de Luis Fermando Araujo de 24 años. ¡¿Dónde está?!

Madre de Luis Fernando Araujo pide ayuda