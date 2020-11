Ricardo Burga: ¿Quién es el joven que le propició un puñetazo al congresista?

Luego de aprobarse la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra, el vocero de Acción Popular, Ricardo Burga, sufrió una violenta agresión en los exteriores del Congreso cuando brindaba declaraciones a la prensa.

El joven fue identificado como Carlos Ezeta Gomez, quien, indignado por a decisión mayoritaria del Congreso, apareció en medio de las declaraciones que daba el parlamentario a la prensa y le propició un fuerte puñetazo que le dejó serias consecuencias.

“Tengo un golpe en la cara, me ha golpeado con algo contundente que tenía en la mano, me ha abierto el pómulo, he sangrado de la nariz (...) Iré al médico legista porque voy a presentar una denuncia contra esta agresión. No conozco a este joven”, comentó para América Noticias.

Según la información que se maneja en las redes, el joven sería un comunicador que labora como asistente de cámara.

Cabe señalar que, el agresor fue arrestado por la PNP y, a través de su cuenta de Instagram se pronunció desde la comisaría. “Estoy bien en la comisaría de San Andrés. No, no tengo ninguna arma, ni nada”, escribió.