Cura llama a sus feligreses “tacaños” por no ofrendar más para el diezmo

Una sacerdote en España llamó “tacaños” a sus feligreses luego de percatarse que estaban destinando poco dinero para el diezmo. El sermón del religioso se hizo viral en las redes sociales por su singular pedido.

Se trata del padre Emilio Montes, de la comunidad Castilla-La Mancha, quien protagonizó un fuerte regaño al término de la misa. “Podéis sentaros que tengo que explicar algo un poquito largo”, empezó diciendo.

La intención del sacerdote era llamar la atención de los congregantes que menos dinero aportan a su iglesia para financiar obras de remodelación y mantenimiento que han tardado ocho años en completarse.

“La semana que viene inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado, eso es un tema tabú, y nadie me ha preguntado cuánto hace falta por pagar. Se ve que eso no os importa”, continuó el padre Emilio en el pulpito.

El párroco criticó el hecho y dijo que se requiere más de un millón de euros, equivalente a un millón 250 mil dólares, para llevar a cabo las obras. "Teniendo trabajo no aportan ni 10 ó 15 euros al mes”, se le escucha así al cura.

“Pese a eso, el otro día me llamó para pedirme un puesto para la inauguración, ¿cómo se puede tener la cara tan dura? Lo que pasa es que la gente piensa que somos tontos, pero yo me fijo en todo y me callo”, añadió.

La misa se trasmitió en YouTube el pasado 4 de octubre, pero recién se ha virilizado la última semana.