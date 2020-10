Congreso: Votó por sí mismo y es elegido como presidente de la Comisión de Ética

El congresista Mariano Yupanqui de la bancada de Somos Perú fue elegido como presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, tras cuestionamientos de otros legisladores. Yupanqui votó por sí mismo inclinando la balanza en su favor con cuatro votos contra tres que recibió su antecesor, César Gonzales.

Al inicio de la sesión de esta mañana, la vicepresidenta de la comisión, Mirtha Vásquez (Frente Amplio) señaló que la propuesta para la nueva presidencia era Mariano Yupanqui como representante de Somos Perú que reemplazó a César Gonzales.

“También se está proponiendo a (César) Gonzales Tuanama como presidente, que estuvo ejerciendo justamente antes de la renuncia”, añadió la congresista.

Las votaciones para el nuevo presidente de esta comisión se dio luego que César Gonzales presentara su renuncia a la bancada de Somos Perú para luego sumarse a Unión por el Perú. Esta última agrupación decidió retirar a su representante en la Comisión de Ética, María Bartolo, para que entre en su reemplazo Gonzales Tuanama. Esto fue lo que permitió que vuelva a tantear la presidencia de este grupo de trabajo.

El resultado de las votaciones generó polémica por parte de quienes respaldaron al expresidente de Ética.

“¿Cree que es ético que usted mismo se elija como presidente? Partiría de ese punto porque si hablamos de ética, es lo mismo que uno no vote por una acusación o una investigación porque yo mismo me estaría blindando. No me parece, en mi opinión, que usted haya emitido su voto a favor de usted mismo. Lo mínimo que esperaba era que se abstuviera”, comentó Arón Espinoza (Podemos Perú) a Yupanqui luego de ser declarado como ganador de la elección.

“Quiero felicitar su elección con su propio voto o no. Eso queda en la conciencia de cada uno. Yo voté en abstención y no considero correcto que alguien vote a favor de uno mismo, más aún en una elección”, dijo, a su turno, César Gonzales.