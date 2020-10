San Marcos: Postulantes exigen otro examen de admisión, pero presencial

Los últimos días, las redes sociales se han llenado de numerosas denuncias de plagio ocurridas durante el examen virtual de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Ante ello, el Frente Unido de Postulantes del Perú se pronunció al respecto y exigió la devolución del pago por el derecho a rendir la prueba. Además de demandar que la “Decana de América” realice otra prueba, pero de forma presencial.

Pero los reclamos del Frente no quedan allí, pues también piden la devolución del dinero de las pensiones y matrículas de los centros preuniversitarios de aquellos estudiantes que no lograron recibir clases de forma virtual por no contar con las herramientas necesarias.

Perjudican a estudiantes

El representante de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), Marco Apaza Gonzales, declaró a El Comercio que advirtieron del riesgo que existía tomar un examen virtual con semanas de anticipación. Por lo que exhortó al Ministerio de Educación a tomar cartas en el asunto en busca de no volver a emplear esa modalidad en próximas postulaciones.

“Le pedimos a Jorge Mori (funcionario de la Dirección General de Educación Superior del Minedu) y al ministro Jorge Benavides que puedan generar una normativa que regule el examen de admisión. Estamos convencidos que este problema también sucedería en otras universidades con menos recursos, va a pasar lo mismo. Queremos que los jóvenes no trunquen sus sueños”, expresó.

Cabe recordar que a través de redes sociales se han difundido varias imágenes que muestran presuntas preguntas del examen de admisión de la citada casa de estudios.