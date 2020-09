Docente de la UNAC a alumnos: “No se quejen, no son universidad particular, no pagan”

El docente Dany Cajas Narro emitió una serie de improperios y comentarios humillantes hacia sus alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) durante una clase de Econometría el último viernes 25 de setiembre.

Aparentemente, una falla técnica habría sido el detonante de esta ola de agresiones por parte del catedrático.

“Ustedes deben de reclamar cuando estén en una universidad particular porque están pagando, acá me están pagando por enseñarles, no por estar aguantando sus reclamos. Ustedes deben de comprender eso”, manifestó tras las aclaraciones de sus alumnos respecto a lo que sucedía con la conexión.

Esto generó que muchos estudiantes hicieran público lo ocurrido, como en el caso de Pamela Trujillo, quien expuso su inconformidad en conversación con La República.

“Desde el inicio el profesor empezó a hablar de una manera grosera, déspota, no podía creer su actitud para con los estudiantes porque es un profesor y considero que debe dar el ejemplo”, manifestó.

Reincidente

A raíz de la publicación, la contactaron diversos estudiantes para compartir las experiencias que tuvieron con el mismo profesor. Esta conducta al parecer era repetitiva en el docente y no solo se daba en la UNAC.

Tras lo ocurrido, el educador envió un correo a los alumnos afectados disculpándose por los improperios referidos.

Separado de la institución

Finalmente, el rectorado de la universidad emitió un comunicado en el que rechazaba lo ocurrido. Además, informaron que el profesor Dany Cajas Narro había sido separado de manera inmediata de la institución y que iniciarían las investigaciones necesarias del caso.