Martín Vizcarra amplia Estado de emergencia hasta el 31 de octubre 

Martín Vizcarra anunció en su reciente conferencia de prensa realizada este 25 de setiembre que el Estado de emergencia por la pandemia del coronavirus se mantendrá hasta el 31 de octubre; sin embargo, habrán algunos cambios respecto a las actividades que se podrán realizar en dicha fecha.

En su reciente pronunciamiento en medio del descenso de casos por la pandemia de la COVID-19, el mandatario peruano confirmó que la fase 4 de reactivación económica se irá implementando de forma parcial, pero el Estado de emergencia podría prolongarse hasta fin de año, dependiendo como evolucione el país.

Martín Vizcarra confirma que se extiende estado de Emergencia

En su última conferencia de prensa, el mandatario Martín Vizcarra anunció la ampliación del estado de emergencia hasta el 31 de octubre. Desde Palacio de Gobierno también confirmó que el toque de queda se mantendrá.

[EN VIVO] Martín Vizcarra: Aprobamos un decreto supremo que amplía el estado de emergencia por un mes, desde el 1 de octubre al 31 del mismo ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/jI6UBQaMHi — Canal N (@canalN_) September 25, 2020

“Va de la mano con el Decreto Supremo que amplía el estado de emergencia por un mes: desde el 1 de octubre, hasta el 31. Ya lo hemos dicho, el estado de emergencia se va ir ampliando mes a mes por lo menos hasta fin de año. Lo que vamos a ir variando son las condiciones sanitarias”, subrayó el jefe de Estado.

No están permitidas actividades que congreguen muchas personas

Por otro lado, el mandatario enfatizó que se mantiene la prohibición de reuniones sociales debido a que son focos de contagios del SARS-CoV2.

En ese sentido, Martín Vizcarra indicó que las actividades que “son de alto riesgo no podemos reiniciarlas. Los bares, las discotecas, los cines... no pueden todavía funcionar”. "El decreto indica que algunas actividades de la Fase 4 aún no comenzarán. Hay que comprender que primero es la salud”, aseveró.

No obstante, Vizcarra señaló que los días domingos continuará la restricción de uso de transporte privado. “Solo podrán salir cerca de sus domicilios los menores de hasta 12 años y en compañía de un adulto responsable”, acotó.

Indició que las regiones de Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, Abancay, Huamanga y Huánuco continuarán en cuarentena focalizada, por tanto, continuará rigiendo la inmovilización social los domingos.

Casos de personas fallecidas disminuyen

Además, el mandatario Martín Vizcarra resaltó que los fallecimientos a causa de la COVID-19 ha presentado una disminución constante. “Todas las semanas han comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas”, sostuvo.

“Al 2020, los tres primeros meses del año, la cantidad de personas fallecidas estaban por el orden de 2.200 por semana, pero de ahí comenzó la afectación de la pandemia del coronavirus", explicó.

Sin embargo, Vizcarra Cornejo resaltó que el sistema sanitario nacional está más fortalecido desde que se registró el primer caso en marzo pasado. “Estamos mejor preparados, esta fortaleza en el sector salud no puede desaparecer después de que derrotemos la pandemia", puntualizó.

Conferencia de prensa de Martín Vizcarra EN VIVO