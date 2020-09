Sujeto acusado de tocar indebidamente a niños es detenido por la PNP

Tras un operativo montado por la Policía Nacional de Ayacucho, se logró capturar a un sujeto acusado de haber tocado indebidamente a dos menores de edad.

El hombre identificado como Willian Orozco Mañuico, de 34 años, quien trabajaba como vendedor en una tienda de ropa deportiva, fue intervenido en presunto estado de ebriedad por inmediaciones del pasaje 2 de la asociación de vivienda Florida, en el Cercado de Ayacucho.

Según informó la Policía, Orozco se grabó con su celular y colgó en sus redes sociales el acto repudiable que habría cometido en agravio de los dos menores. El vídeo fue determinante para que la Justicia lo busque y lo capture.

Las imágenes muestran al sujeto, conocido como "Cuevita", dentro de un automóvil, que le pertenecería a un familiar, junto a los dos menores que subieron con engaños a su vehículo.

Fueron los contactos del acusado, quienes alertaron a las autoridades, pues William Orozco representaría un peligro para más niños, pues también se desempeña como entrenador en academias de fútbol, colegios, etc.

Familiares de los menores llegaron hasta la dependencia policial para realizar la denuncia correspondiente contra el detenido.

Línea 100

Recuerda que si eres víctima o conoces de algún caso de violación o acoso, puedes llamar a la línea 100, el cuales un servicio de ayuda que te brindará orientación e información necesaria en temas de violencia familiar y abuso sexual.

Si el caso es muy grave son reportados de manera inmediata y una vez hecha la derivación el CEM (Centro de emergencia Mujer) o la Línea 100 en Acción, se procederá a hacer la visita a la víctima. Después de la validación del caso, se le insertará en los servicios especializados del CEM.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.