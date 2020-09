Profesora explota en clases virtuales: “Ubícate niño y apágame tu micrófono”

La pandemia del coronavirus ha generado que los estudios se adecuen a las circunstancias. Tanto alumnos y profesores ahora enfrentan un nuevo reto con las clases virtuales, donde la paciencia y empatía son fundamentales para que estas se lleven con “normalidad”.

Sin embargo, no es fácil lograrlo por los problemas que se generan en el transcurso de cada clase. Como evidenció una docente en México que explotó con uno de sus alumnos.

La mujer es catedrática en la facultada de psicología en una universidad de Durango, en el país azteca. Ella se convirtió en viral en las redes sociales por la forma de tratar a sus alumnos mientras tomaba la asistencia.

En el clip, se escucha que la profesora advierte a sus estudiantes que prendieran sus cámaras, pero una de ellas al parecer lo tenía apagado, lo que desató la histeria de la profesional.

“Y Victoria Torres tampoco, prende la cámara”, se le escuchó a la docente, a lo que la alumna respondió: “sí está prendida maestra”.

“Pues a mí me aparece apagado, por lo tanto, tiene falta conmigo… o arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas, y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”, agregó la profesora con voz ofuscada.

En ese momento, un joven intervino para abogar por su compañera, pero también fue regañado y sancionado con una falta. “Sí entre nosotros nos podemos ver, eso quiere decir que su señal está mala maestra”, dijo el joven, pero rápidamente la maestra lo calló: “A mí no me importa Guillermo, ¿qué parte no te queda claro?, conmigo no está”.

“Yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo, ¿mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono, a mí no me interesa, tienes falta”, agregó la profesora que ya fue identificada en las redes sociales.