Organiza fiesta para exponer infidelidad entre novio y mejor amiga.

En medio de una fiesta, una mujer dejó al descubierto la infidelidad de su novio con su mejor amiga. Todos los asistentes quedaron sorprendidos cuando el romance entre estas dos personas quedó al descubierto. El vídeo fue subido a Facebook.

Ellos fueron invitados por la enamorada del sujeto, quien organizó una falsa celebración, con mariachis incluidos, para desenmascarar la traición de quien consideraba su media naranja. Esto ocurrió en México, pero rápidamente se volvió viral gracias al poder de las redes sociales.

“Me siento demasiado emocionada porque jamás me iba a imaginar que mi mejor amiga y mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien, formamos un equipo espectacular, ellos me han apoyado”, dijo la muchacha a todos los presentes y en medio de su enamorado y “amiga”.

“Pero hoy día también quiero que ustedes vean unas palabras hermosas que yo he encontrado, que me han hecho ver cómo el amor de nosotros es tan grande, pero tan grande que el de ellos sobrepasa, es demasiado”, comenzó a revelar la mujer.

Tras esas palabras, invitó a los asistentes, amigos de ambos, a buscar detrás de sus sillas unas hojas, pues había impreso los mensajes de WhatsApp que se enviaban los infieles.

“Hola cielo… Uf, me encanta la idea, pero esto se nos está yendo de las manos. Estoy ya un poco cansada de ser la otra”, se aprecia en las capturas de pantallas impresas.

Al verse descubierto, el novio recogió desesperadamente todas las hojas con los mensajes que exhibían su infidelidad. “¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? ¿Pensabas que no me daba cuenta de sus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga”, continuó hablando la organizadora de todo.