San Juan de Lurigancho: Depravado sexual genera gran pánico en vecinos

¡Alerta en San Juan de Lurigancho! Un hombre anda suelto por las calles de Campoy atemorizando a niños y mujeres por los actos obscenos que realiza frente a ellos. Inclusive, ya intentó secuestrar a una pequeña, pero las autoridades no toman cartas en el asunto.

El violador en potencia fue identificado como Kenji Javier Felipa y se pasea por los barrios de la zona en busca de acosar a nuevas víctimas.

Gracias a las imágenes mostradas por el noticiero Al Estilo Juliana, el modo de actuar de Felipa salió a la luz. Él, sin ningún descaro, deja su miembro al descubierto y se masturba frete a niños y mujeres.

Ya son varias las denuncias de los vecinos contra este acosador sexual por un presunto intento de violación. “Empujó la puerta de mi casa y empezó a sobar sus partes contra mí. Lo boté, pero no quería salir. Tras varias cachetadas reaccionó con un golpe”, cuenta la mujer, quien se salvó del abuso gracias a la rápida intervención de los vecinos.

Felipa también intentó violentar sexualmente a una niña de 8 años. La pequeña vive en el mismo barrio que él, por lo que aprovechó un descuido de su familia para tomar de los brazos y jalarla hasta su casa.

“Temblando del susto me dice: ‘El señor se volvió malo, mamá, ya no me quiero quedar aquí’”, relató la madre de la criatura que fue rescatada de milagro.

Kenji Javier se encuentra detenido por intentar violentar a una de sus vecinas el último domingo, pero podría quedar en libertad por considerar que no hay pruebas suficientes en su contra, pese a que existen vídeos de su accionar y testimonios de varias víctimas contra él.

“Necesitan que la gente pruebe que haya una violación consumada. Solo pido justicia para este tipo de cosas”, enfatizó ofuscada una de sus vecinas.