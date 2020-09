Las frases más polémicas del debate de vacancia en el Congreso del Perú

El debate de la vacancia presidencial contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, en el Congreso de la República, dejó muchas situaciones y frases que generó polémica y burlas en todo el Perú.

Congresistas de distintos partidos hicieron uso de su tiempo para argumentar su posición a favor o en contra de la vacancia presidencial. Varios fueron los parlamentarios que tuvieron discursos subidos de tono, y otros totalmente desencajados.

Daniel Urresti

El congresista más votado de Podemos Perú afirmó que no votará a favor de la vacancia presidencial, pues cree que no existe consenso para vacarlo. “El señor Martín Vizcarra cierra su mandato como un pie de página en la historia de la República. De aquí a julio, Vizcarra habitará Palacio pero será un muerto viviente", dijo entre otras polémicas declaraciones.

La postura del Frepap

María Céspedes, congresista y vocera del Frepap, anunció que su bancada apoyará la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra bajo el argumento de que es necesario "que se inicie un proceso de transparencia en la política peruana".

“La causa [de la crisis] no la genera este Parlamento, la causa de este inconveniente lo generó usted y lo generó porque no ha cumplido con la idoneidad de un presidente, de rodearse de gente capaz, que es una falsedad. No puede ser falsedad, porque esa es su voz, presidente”, dijo la congresista.

Por otro lado, agregó que el presidente de la República no tiene una conducta proba, por lo que considera que no califica como un ejemplo para las futuras generaciones.

Shakira y Unión por el Perú

Otro comentario que llamó la atención e incluso hizo tendencia en redes sociales, fue de la congresista María Bartolo, de Unión por el Perú, quien captó la atención de su colegas al describirlos como ‘Shakiros’, en vista de que considera que son “sordos, ciegos y mudos”.

"¿Cómo nos va a ver la historia? Nos dirán: 'Estos 130 congresistas han sido 'Shakiros', no han escuchado. Son sordos, ciegos y mudos'. Eso es lo que nos van a decir", expresó María Bartolo haciendo alusión que el Congreso no debería ser cómplice de las supuestas mentiras del mandatario.

Fuerza Popular: Divididos

La congresista fujimorista, Martha Chávez, consideró que no sería justo mantener en el cargo a un presidente por temor. “No podemos ser cómplices. No debemos a la verdad, a la justicia”, indicó. “No puede permanecer en el cargo una persona de esas características. Está dispuesto a todo”, agregó.

María Luisa Silupu, del mismo partido, en cambio, señaló que todos sus colegas votarían en contra de la vacancia. Sin embargo, Martha Chávez votó a favor.

"Un pato"

El titular de la Comisión de Constitución del Parlamento, Omar Chehade, de Alianza Para el Progreso (APP), describió al presidente de la República, Martín Vizcarra, como un ‘pato’, ‘pato rengo’ y ‘pato cojo’. El término ‘pato rengo’ refiere al funcionario público cuyo mandato ya va a terminar y cuyo sucesor ya está elegido o nombrado.

"El deseo de la pena de muerte"

Otra polémica declaración fue la del congresista Posemoscrowte Chagua, de Unión Por el Perú (UPP), quien admitió que votará por la vacancia. "Que se le siga juzgando, que termine en la cárcel por todos sus delitos. Peor aún, le deseo la pena de muerte por macrocorrupción y traición a la patria", aseguró.

El congresista que da estas declaraciones es Posemoscrowte Chagua Payano, etnocacerista que estuvo PRESO al ser condenado de HOMICIDIO en el caso Andahuaylazo tras MATAR a cuatro policías.



Sí, estos son los congresistas que están "representandonos". https://t.co/OWFm4vVTCu pic.twitter.com/iuim2wjqUM — Jaz 🧠 (@JazminBacaJ) September 18, 2020

"Por culpa de la corbata"

El congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, decidió criticar la vestimenta del presidente Martín Vizcarra en el Congreso de la República.

“La mejor demostración que no nos respeta es que hoy se ha presentado sin siquiera guardar la majestad de este honorable Congreso. Ha venido sin corbata, señor presidente (del Parlamento), mientras ustedes en la mesa directiva estaban guardando las formas y han recibido al presidente de la república con sus medallas, como corresponde su investidura. El señor parece que ha venido a su casa o ha ido a su casa a decir unas cuántas palabras, para mí es una falta de respeto a la honorabilidad de este Congreso”, expresó el legislador.

Hay imbéciles que creen que la corbata te da majestuosidad. Holi, Ricardo Burga. #ParaoYsinCorbata pic.twitter.com/xMBRHcoqZP — Salvaje Digital (@salvajedigital) September 19, 2020

Según Burga, el mandatario se “mal acostumbró” a gobernar sin Congreso y a la “autocracia”, y que por ese motivo no los “respeta”.

Moción de vacancia, pandemia y 'memes'

El congresista César Gonzales Tuanama, de Somos Perú, afirmó que gracias a la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, la pandemia del coronavirus (COVID-19) “ha bajado”.

“El país le ha perdido el respeto al presidente de la República. Si no creen, revisen los memes, innumerables, indescriptibles que existen en las redes sociales”, expresó el parlamentario, que también es presidente de la Comisión de Ética.

Bien, veamos otro momento que seguramente será icónico.

Con ustedes, más de César Gonzáles (SP)



📹 Congreso pic.twitter.com/CpeuxIitHK — Superhilo 🇵🇪 (@superhilo) September 19, 2020

“Esperamos que se recapacite, se reflexione y no se trate de tergiversar las cosas con la llamada gobernabilidad, con la llamada pandemia, que gracias a esta moción de vacancia la pandemia ha bajado sin que el gobierno haya movido un dedo más”, añadió.