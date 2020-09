Singular protesta de joven crea empatía en redes para que operadora active su línea

David Saldarriaga Noel, de 30 años, realiza una inusual protesta. Desde Piura, el joven compartió su caso en redes sociales con una imagen en dónde solo posa con un bóxer y pintado de azul y rojo.

El decidió posar en ropa interior en el exterior de una tienda de telefonía para exigir que le activen la línea de su número celular, ya que no se la restablecían luego de migrar desde otra operadora.

El hecho ocurrió este martes, a las 2:00 p. m. en los exteriores de la tienda Entel, que se encuentra en el interior del centro comercial Hipermercados Uno, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

David Saldarriaga comentó que compró su chip hace 8 días, y le prometieron activarlo en las próximas horas; sin embargo, nunca pasó. Indicó que esta situación lo ha perjudicado seriamente, debido a que no puede realizar ningún tipo de comunicación con sus clientes y compañeros de trabajo.

“Cada vez que voy me dicen ’ya presentamos el caso al área correspondiente’. Hoy es martes y quiero decir que es indignante cómo tantas empresas pueden darte un mal servicio. Esto me ha perjucado mucho en mi trabajo, yo me dedico a ventas, y es muy importante tener mi linea activada”, expresó.

A través de las redes sociales, miles de usuarios se solidarizaron con la singular protesta, y reclamaron a la empresa de telefonía a actuar lo antes posible.