Abuelito celebra su cumpleaños vestido del 'Chavo del Ocho': Es su personaje favorito

Un hombre de la tercera edad ha cautivado en las redes sociales al vestirse de su personaje favorito para celebrar su cumpleaños 92. Se trata de don Francisco, un admirador y amante del programa humorístico "El Chavo del Ocho".

El adulto mayor decidió que su fiesta de cumpleaños sea con la temática de una de las más exitosas series mexicanas. En Facebook, miles de usuarios quedaron cautivados con las imágenes de este anciano vistiendo el traje de este popular personaje.

Fue la familia de don Francisco, quienes emocionados por la el onomástico se pusieron de acuerdo y prepararon toda la decoración para la fiesta. “Se puso de humor, se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba y me gustó mucho”, declaró luna de las hijas del festejado para un medio local.

Además, contó que su papá es un verdadero fanático de la serie. Incluso, muchas personas cercanas a la familia creen que tiene un ligero parecido físico a Roberto Gómez Bolaños, quien interpretó al querido niño de la vecindad.

Este hombre de 92 años posee varias piezas de colección de la serie. Desde personajes en miniatura, hasta camisetas con el dibujo del personaje. “Tiene una gran esperanza de vida. Hace planes para el futuro, ahorra dinero y quiere abrir un negocio”, cuenta su hija Leticia, quien lo considera como un “niño alegre”.