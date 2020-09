Mujer policía recrimina entre gritos a sereno tras desalojo de ambulantes | VÍDEO

Una mujer policía ha sido rebautizada como la “defensora de la justicia” por los usuarios de las redes sociales luego que un vídeo viral mostrara como reprende a uno de los fiscalizadores de La Victoria por maltratar a vendedores ambulantes en medio de un operativo de desalojo.

En imágenes previas al clip de la policía se puede escuchar cómo las vecinas, que parece que graban la escena desde su techo, expresan su indignación por la forma en que los serenos del municipio tratan a los vendedores. “Mira cómo le pegan, ¡suéltalo!”, dicen a gritos.

Tras esas imágenes, las cuales causaron gran indignación, el vídeo de la suboficial salió a la luz y demostró que no todas las autoridades se desenvuelven con violencia. La policía aparece llamándole la atención a uno de los miembros del Serenazgo de La Victoria y le recrimina por su actuar contra los comerciantes.

“¡Te estoy observando, no me venga a decir que no! Te he visto, esto es lo que tú demuestras para La Victoria, esto eres tú. ¿Te das cuenta? Ellos se comportan como delincuentes porque ustedes se comportan como delincuentes”, dice la suboficial de Tránsito.

“Tú eres una autoridad para este distrito”; agrega la policía visiblemente indignada por el accionar de los serenos del distrito, quienes en reiteradas ocasiones han tratado de desalojar a los vendedores ambulantes con el uso desmedido de la fuerza.

Mientras recibe la reprimenda, el sereno niega las acusaciones de la uniformada.