Tragedia en Los Olivos: Madre se entera de muerte de su hija gracias a vídeo de amiga | Vídeo

En medio de la desesperación por la trágica muerte de 13 personas en una discoteca de Los Olivos, tras intentar escapar de una intervención policial, el desgarrador relato de una madre de familia conmovió a todos los presentes.

La señora Gregoria, como otros padres de familia, desconocía el paradero de su hija tras el caos generado en el local ubicado la cuadra 2 de la avenida El Zinc. No sabía donde preguntar por ella, puesto que algunos familiares de los más de 100 asistentes a la fiesta lo hacían en la Dirincri o funeraria, hasta que recibió un mensaje con una dolorosa confirmación.

Ella relató que se encontraba con su hija horas antes de que vaya a la discoteca Thomas Restobar, ambas estaban pasando tiempo juntas, pero el llamado de una de sus amigas la hizo dejar todo por irse a la fiesta.

"Las dos salieron juntas. No sé donde estará la chica, pero me acaban de llamar diciéndome que ha fallecido", cuenta la madre sobre la amiga de su hija a Latina.

"Yo me entero de la muerte de mi hija porque su otra amiga me manda a mi WhatsApp la foto de mi hija muerta a las 6 de la mañana", continúa la señora, que a la vez relata que saca fuerzas para velar por su nieto e hija menor de edad. "Debo ser fuerte por ellos, más por mi nieto, que aún no sabe que su mamá a fallecido", prosiguió.

La víctima en cuestión se trata de Mayurit Salcedo Velásquez, una de los 13 fallecidos de la tragedia en Los Olivos.

“Ella tiene dos hijos, el mayor lo tiene su papá y el menor lo tengo yo (...) Me dejó al bebé, a su hijito, se fue y ya no volvió. La llamo por teléfono y ya no me volvió a contestar más”, contó la dolida madre.