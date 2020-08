Polémica por vídeo de policías que arrestan a niño con necesidades especiales en su escuela

Gran indignación en redes sociales ha causado el vídeo de un niño arrestado dentro de su escuela por dos policías. El abogado de la madre del menor, quien presenta necesidades especiales, publicó hoy las imágenes del hecho que ocurrió hace dos años en Key West, Estados Unidos.

Según el atestado policial, el niño fue arrestado por agredir a su profesora en el pecho como una reacción al ser reprendido por no sentarse correctamente en la cafetería.

Gracias al registro de la cámara corporal del policía, se logra aprecia como los oficiales lo ponen de espaldas contra la pared mientras le piden que coloque sus manos detrás de su espalada, para así colocarle las esposas.

El menor, que por aquél entonces tenía 6 años, fue escoltado por los policías hasta afuera de la escuela. Aunque finalmente no se le ve enmarrocado, el pequeño fue acusado de agresión grave. Ben Crump, abogado de su madre, precisa que el incidente fue el 15 de diciembre del 2018, en el centro educativo Gerald Adams en Key West.

“¡¡Increíble!! @KWPOLICE usó tácticas de “miedo directo” con un niño de 8 años con necesidades especiales. ¡Mide 3.5 pies de alto y 64 libras, pero pensaron que era apropiado esposarlo y transportarlo a una prisión para adultos para su procesamiento! ¡Era tan pequeño que las esposas se le cayeron de las muñecas!”, escribió en su Twitter el abogado.

Las imágenes se divulgaron debido a que la familia del niño decidió entablar una demanda federal en contra de la policía de Key West y la junta escolar del condado Monroe.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6