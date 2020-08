Padres recuperan el cuerpo de su bebé fallecido tras recibir un táper en ataúd | VÍDEO

La señora Maritza y el señor Julio, los padres del bebé que denunciaron no haber recibido el cuerpecito del mismo dentro de un ataúd, sino un táper, confirmaron que ya están velándolo en su hogar.

Los humildes padres de familia agradecieron a la prensa por la ayuda prestada para que el hecho sea conocido y el nosocomio actúe con rapidez. Además, el padre denunció negligencia en el Hospital de San Juan de Lurigancho, asegurando que se demoraron para atender a su esposa y al bebé.

La madre de la criatura informó que le intervinieron a las 6:04 de la tarde del último viernes luego de que al mediodía le indicaran que no había latidos. Sin embargo, ella asegura haber tenido dolores hasta el último momento.

Según el comunicado que emitió el Hospital de San Juan de Lurigancho, el bebé habría fallecido producto del coronavirus o Covid-19 y falleció antes de nacer, es decir en el vientre de la madre.

El padre, muy dolido, contó que le darán una digna despedida a su bebé y no lo cremarán como había querido el hospital.

Padres encuentran un táper en ataúd de su hijo

Totalmente devastados, los padres no pudieron despedirse de su difunto hijo, pues al abrir el ataúd que les envió el nosocomio de San Juan de Lurigancho, se dieron con la ingrata sorpresa de que no había nada ahí dentro, más que un taper.

Según relata el padre de la criatura, el hospital les entregó el ataúd, de color blanco, envuelto en plástico, por lo que recién pudieron revisar su interior cuando ya se encontraban en casa.

“Yo he querido ponerle su ropita a mi hijo para velarlo y me doy con la sorpresa que había un taper adentro. Abrimos el ataúd y no había nada”, sostuvo Julio González, la pareja de la mujer afectada.