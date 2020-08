SJL: Padres denuncian que hospital entregó ataúd con un taper dentro en lugar de su bebé | VÍDEO

Dos humildes padres denuncian que el Hospital de San Juan de Lurigancho les entregó un taper de comida dentro de un pequeño ataúd en lugar de su hijo recién fallecido, según el noticiero de Latina.

“Solo quiero que me entreguen el cuerpo de mi hijo”, reclama la desesperada mujer, quien fue a dar a luz a su segundo bebé, sin embargo, en dicho hospital le explicaron que el niño ya había fallecido antes de nacer.

“Yo he llegado a las 10 de la mañana y a las 12 me han intervenido y me han dicho que el bebé estaba muerto. A las 6 de la tarde me han hecho la cesárea para sacarme el bebé supuestamente muerto”, comentó la dolida madre.

Totalmente devastados, los padres no pudieron despedirse de su difunto hijo, pues al abrir el ataúd que les envió el nosocomio de San Juan de Lurigancho, se dieron con la ingrata sorpresa de que no había nada ahí dentro, más que un taper.

Según relata el padre de la criatura, el hospital les entregó el ataúd, de color blanco, envuelto en plástico, por lo que recién pudieron revisar su interior cuando ya se encontraban en casa.

“Yo he querido ponerle su ropita a mi hijo para velarlo y me doy con la sorpresa que había un taper adentro. Abrimos el ataúd y no había nada”, sostuvo Julio González, la pareja de la mujer afectada.

Los familiares fueron a la Depincri de San Juan de Lurigancho para denunciar el caso.