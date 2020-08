Explosión de Beirut deja bajo escombros a sacerdote en plena misa en vivo | VÍDEO

La explosión en el puerto de Beirut, capital de Líbano, no deja de sorprender a todo el mundo. Las fuertes imágenes del caos que generó la onda expansiva de la deflagración salen de a pocos para dejar boquiabiertos a millones.

En esta ocasión se puede ver cómo un sacerdote está predicando en plena misa cuando de repente se siente un fuerte estruendo, seguido de la caída de escombros desde el techo del templo.

La misa estaba siendo televisada para que los creyentes se unan desde sus casas, pues por la COVID-19 aún no puede haber aglomeraciones masivas. En dichas imágenes, se ve como el padre escucha un fuerte ruido y por lo que empieza a correr al presentir que algo malo estaba a punto de suceder.

Sin embargo, el remezón, que según los expertos se asemejó a un sismo de 3,3, provocó que el techo del templo se cayera a pedazos, imposibilitando que el padre se ponga a buen recaudo.

El Primer Ministro Hassan Diab ha hecho un llamado pidiendo asistencia internacional, describiendo la situación en Beirut y Líbano como una "catástrofe" y decretó un día de luto nacional para este miércoles.

OMG. Due to covid19, they televised this mass so that believers could join in from home. Then the #Beirut explosion took place. Horrible.@akhbar pic.twitter.com/lEqZ95mUHP