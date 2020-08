Dr. Armando Massé tras sufrir COVID-19: "Fui a varias clínicas y no encontraba atención"

Tras semanas de lucha, el Dr. Armando Massé afirmó que venció al nuevo coronavirus y, además, anunció su retorno a su programa radial “Médicos en Acción”. “Esto me hace seguir poniendo más de pie para seguir luchando contra esta enfermedad“, señaló.

“Lamento que esta enfermedad me haya sacado del terreno pero sé que pronto volverá para ayudar a tanta gente que lo necesita. Una cosa es un médico sepa de una enfermedad por teoría y otra cosa es que la vivas en carne propia y puedas sentir exactamente lo que siente cualquier peruano infectado”, señaló.

En ese sentido, el profesional de la salud relató como superó al mortal virus. “Un día antes internarme, tenía todo listo para viajar a la zona norteña para ayudar a la población pero un día antes me llega al resultado positivo de la prueba molecular”, dijo.

Según cuenta Massé, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. La saturación que registraba en ese momento cayó rotundamente: de 98 descendió 88. Ante ello, se tomó una tomografía, donde encontró una terrible situación: el 75% de sus pulmones estaban comprometidos.

“Toqué puertas de varias clínicas y no encontraba sitio donde me puedan atender, a tal punto que tuve que internarme en la clínica Sana, aun sabiendo que no había respirador. Ese último día ya no habíamos podido conseguir oxígeno. Desde que me interné, perdí el conocimiento casi por dos días”, contó.

Por último, hizo hincapié de que su estado de salud era tan grave que ni con una máscara de alto flujo podía conseguir respirar. “Los primeros tres días era una desesperación”, aseveró.

